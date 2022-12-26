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Зеленский: вечером на Украине 9 млн человек без электричества

Зеленский: вечером на Украине 9 млн человек без электричества

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вечером в понедельник 26 декабря на Украине без электричества остаются 9 миллионов человек.

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