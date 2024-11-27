Губернатор Смоленской области отметил, что количество бригад скорой помощи в регионе увеличилось вдвое

Для работы в сфере медицины привлекают новые кадры Во вторник, 26 ноября, губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в настоящее время принимается комплекс мер для привлечения в скорую новых кадров.
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