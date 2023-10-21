Минюст признал иноагентом экс-замглавы МИД России Кунадзе*

Кунадзе занимал пост замглавы МИД в 1991-1993 годах.фото: minjust.gov.ru--> Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов бывшего замминистра иностранных дел Георгия Кунадзе и ещё двух человек, сообщает пресс-служба ведомства.
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