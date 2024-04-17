Военные ВС РФ представили методику обучения борьбе с БПЛА с помощью дробовиков

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения спецоперации презентовали методику по обучению борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) с использованием дробовиков, рассказал 17 апреля корреспондент «Известий» Семен Еремин.
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