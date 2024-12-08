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Телеведущая забыла выключить микрофон и сказала запретные слова: Уже даже пропагандисты устали

Телеведущая забыла выключить микрофон и сказала запретные слова: Уже даже пропагандисты устали

Украина достала многих, даже британцев. Телеведущая программы Business Today на BBC Мишель Флери забыла выключить микрофон и сказала в прямом эфире то, о чем наверняка думают многие жители Туманного Альбиона.

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