Телеведущая забыла выключить микрофон и сказала запретные слова: Уже даже пропагандисты устали

Украина достала многих, даже британцев. Телеведущая программы Business Today на BBC Мишель Флери забыла выключить микрофон и сказала в прямом эфире то, о чем наверняка думают многие жители Туманного Альбиона.
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