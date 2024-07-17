Мишустин страхует новые регионы от изоляции

Премьер-министр Михаил Мишустин страхует ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области от их оторванности от остальной части России: правительство включает водно-транспортную сферу в общероссийскую систему для планомерного развития и безопасности этих территорий.
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