Are Amazon Micro Futures the Ultimate Retail Hedge? Micro Amazon.com Futures CME_DL:XAMZN1! the5erstrading Single-stock micro futures now offer retail investors fractional derivative exposure to Amazon.
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