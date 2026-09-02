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Царьград

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Петербург вновь уходит под воду. Северную столицу накроет штормовой фронт

Петербург вновь уходит под воду. Северную столицу накроет штормовой фронт

Северная столица готовится к настоящему апокалипсису. Синоптики бьют тревогу: новый мощный циклон, пришедший с запада, не оставит городу ни единого шанса на сухое небо в ближайшую неделю.

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