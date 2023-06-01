Федеральное агентство новостей №1

7 151 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Быкова
    Бездарные временные политики хотят "убрать" вечного и гениального Пушкина. Глупцы. Он в наших серцах, головах и душах...Западная система ...
  • Михаил Васильев
    А можно про стаю на Охотном ряду?Депутат ГД Сергей...
  • Александр Николаевич
    ВОТ клоун! Названивал Путину. Кремль отвечал- Президент ЗАНЯТ! Спустя время говорит - переговоры с Путиным отвергаю...!?Президент Франции...

Брянские спасатели успешно обезвредили снаряд

Брянские спасатели успешно обезвредили снаряд

Сотрудники ГУ МЧС России по Брянской области пришли на помощь жителям города Новозыбков. Группа специализированных работ из регионального пожарно-спасательного центра получила информацию об обнаружении в Новозыбкове подозрительного взрывоопасного предмета.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх