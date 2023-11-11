Сосед-педофил напал на восьмилетнюю россиянку в лифте

В Подмосковье мужчину задержали за домогательства к соседской девочке. Педофил напал на восьмилетнего ребенка в лифте одного из домов в поселке Калининец в Наро-Фоминском городском округе, сообщает «МК» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
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