Сосед-педофил напал на восьмилетнюю россиянку в лифте

В Подмосковье мужчину задержали за домогательства к соседской девочке. Педофил напал на восьмилетнего ребенка в лифте одного из домов в поселке Калининец в Наро-Фоминском городском округе, сообщает «МК» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.