Espionage, corruption claims divide Brazil's Supreme Court

A rapid series of conflicting rulings within Brazil's Supreme Federal Court has triggered an institutional crisis right before presidential voting.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым