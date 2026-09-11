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Рамблер

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Что заставило Сигала убрать особняк на Рублевке из открытой продажи

Что заставило Сигала убрать особняк на Рублевке из открытой продажи

Актер Стивен Сигал снял с открытой продажи свой особняк на Рублевке стоимостью 650 миллионов рублей, сообщает Mash.

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