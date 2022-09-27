Спрос на турпоездки в Волгоград упал вдвое после 21 сентября

Из 10 популярных направлений отдыха особенно сильно заметен спад бронирований отелей и квартир в туристических целях с 21 по 26 сентября в Калининграде (-62%), Ялте (-57%), Казани (-46%), Волгограде (-41%), в Сочи (-40%), Санкт-Петербурге (-26%).