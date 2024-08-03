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Региональная Юридическая Служба

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Водителю электромобиля выставили счет за «простой» на зарядной станции, после того как автомобиль был полностью заряжен

Водителю электромобиля выставили счет за «простой» на зарядной станции, после того как автомобиль был полностью заряжен

Фото: atomobility.ru В Сингапуре местной тиктокерше Шерил Тэй пришлось усвоить дорогостоящий урок после того, как в аэропорту Jewel Changi с нее взяли «штраф за просрочку» в размере 20 сингапурских долларов.

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