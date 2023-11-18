Праздник TECNOдень в торговом центре «Галерея»

Весь день в ТЦ «Галерея» гости смогут принять участие в праздничных активностях от TECNO. Здесь установят стенд с тортиком, специальный сотрудник у стенда будет фотографировать гостей и отправлять фото им на телефон.
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