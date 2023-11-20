Вопрос о готовности аварийных бригад к непогоде в Крыму рассмотрен на спецсовещании

Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк на спецсовещании поручил главам администраций городов и районов Республики Крым поручение привести в готовность источники автономного питания на социально значимых объектах, а также провести оперативную расчистку ливневой канализации для обеспечения беспрепятственного потока дождевых вод.
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