Axios: Байден забыл дату смерти старшего сына на допросе у экс-спецпрокурора

В США обнародовали запись, где Байден не смог вспомнить дату смерти сына. В США обнародовали аудиозапись с показаниям экс-президента США Джо Байдена экс-спецпрокурору Роберту Хёру в рамках расследования дела о ненадлежащем хранении секретных документов, что было выявлено с 2017 по 2018 годы.