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Царьград

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«Прогресс МС-35» отправится к МКС на этой неделе, заявил Баканов

«Прогресс МС-35» отправится к МКС на этой неделе, заявил Баканов

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов подтвердил, что грузовой корабль «Прогресс МС-35» будет отправлен к Международной космической станции на этой неделе.

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