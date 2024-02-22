Механизм государственного финансирования сферы культуры будет изменен

В Республике Молдова культура финансируется неравномерно и даже несбалансированно. В то время как некоторые учреждения культуры, учредителем которых является Министерство культуры, получают стабильные источники финансирования, другие остаются без денег.
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