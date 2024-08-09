Reuters: Иран поставит РФ сотни баллистических ракет Fath-360 для СВО

По информации агентства Reuters, источники из разведки европейских государств сообщают о том, что Иран готовится поставить России сотни баллистических ракет Fath-360 для использования в рамках специальной военной операции (СВО).
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