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Вероника Степанова восхищена Олесей Иванченко: «Это молодая Заворотнюк в смеси с Наташей Королевой»

Вероника Степанова восхищена Олесей Иванченко: «Это молодая Заворотнюк в смеси с Наташей Королевой»

Олеся Иванченко стала известной в 2023 году после выхода Youtube-шоу «Натальная карта», где она в юмористическом ключе рассказывает о судьбе звездных гостей по их знаку зодиака.

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