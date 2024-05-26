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США пригрозили ударить по позициям российских войск на Украине. Какую красную линию поставили в Вашингтоне?

США пригрозили ударить по позициям российских войск на Украине. Какую красную линию поставили в Вашингтоне?

Сикорский: США атакуют позиции России на Украине при применении ядерного оружия Соединенные Штаты Америки пригрозили России ударить по позициям Вооруженных сил РФ на Украине в случае применения ядерного оружия.

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