США пригрозили ударить по позициям российских войск на Украине. Какую красную линию поставили в Вашингтоне?

Сикорский: США атакуют позиции России на Украине при применении ядерного оружия Соединенные Штаты Америки пригрозили России ударить по позициям Вооруженных сил РФ на Украине в случае применения ядерного оружия.
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