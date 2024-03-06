📃 Избирком Крыма получил 1,5 млн бюллетеней для голосования на выборах Президента РФ Готовые бюллетени Избирательной комиссии Крыма передали специалисты уполномоченного издательства в Симферополе.
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📃 Избирком Крыма получил 1,5 млн бюллетеней для голосования на выборах Президента РФ Готовые бюллетени Избирательной комиссии Крыма передали специалисты уполномоченного издательства в Симферополе.