На случайном кадре с пляжа 80-летней давности исследователи разглядели мужчину с мобильным телефоном в руках.
На снимке середины прошлого века замечен мужчина с мобильным телефоном: его видели и на других фото
Комментарии
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ДИ
Дима Иванов
Чепуха. Какие мобилы в прошлом веке. Если-бы эта тема была, то отечественной войны не было-бы. Мобильная связь для населения-это так, маленький отросток коммуникаций мин.обороны и т.п. В общем, не буду жевать, все всё и так понимают.
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10 час.
М
ММ
Типа пришельцы из будущего. В 80-е годы Алла Пугачева была с концертом в г.Ижевске. Над стадионом Зенит всё время концерта висело НЛО. Жена у меня была на этом концерте. Толпа очевидцев, факт известный. Мы предположили, что товарищи из будущего просто купили билет на концерт Пугачевой в прошлое (тогда она еще была великой певицей, сейчас Алла уже не умеет петь). Попробуйте возразить?
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7 час.
ВераВерная
А зачем мне возражать? Я вообще первый раз об этом случае слышу. НЛО так НЛО. Пугачева же на всю вселенную была известна, вот гуманоиды и прилетели ее послушать. Ничто человеческое им не чуждо.
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6 час.
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