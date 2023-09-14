На снимке середины прошлого века замечен мужчина с мобильным телефоном: его видели и на других фото

ДИ Дима Иванов Чепуха. Какие мобилы в прошлом веке. Если-бы эта тема была, то отечественной войны не было-бы. Мобильная связь для населения-это так, маленький отросток коммуникаций мин.обороны и т.п. В общем, не буду жевать, все всё и так понимают.

М ММ Типа пришельцы из будущего. В 80-е годы Алла Пугачева была с концертом в г.Ижевске. Над стадионом Зенит всё время концерта висело НЛО. Жена у меня была на этом концерте. Толпа очевидцев, факт известный. Мы предположили, что товарищи из будущего просто купили билет на концерт Пугачевой в прошлое (тогда она еще была великой певицей, сейчас Алла уже не умеет петь). Попробуйте возразить?