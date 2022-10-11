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На фоне ракетных ударов ВС РФ по объектам Украины Байден пообещал Зеленскому поставку средств ПВО

На фоне ракетных ударов ВС РФ по объектам Украины Байден пообещал Зеленскому поставку средств ПВО

В течение ночи сирены воздушной тревоги включались в самых разных регионах, подконтрольных киевскому террористическому режиму.

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