Эксперт: Лондон собирается использовать российских армян против Москвы

Валерий Дюков америкосов топить надо в океане и тогда вся Европа приползут к нам на корачках просить кусок хлеба.....

Лидия Английская корона спрятала свои сокровища в пещерах Новой Зеландии, но и там их достанут и никакие армяне не спасут. Там бумеранг работает даже лучше. Помните историю, когда гнида Билл Гейтс запустил ковид и понёсся туда же в Новую Гвинею прятаться, а замок на его укрытии не сработал, не открылся. Не знаю, на что надеются эти дети сатаны.