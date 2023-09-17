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Эксперт: Лондон собирается использовать российских армян против Москвы

Эксперт: Лондон собирается использовать российских армян против Москвы

На протяжении столетий выражение «англичанка гадит» не теряет своей актуальности. Вот уже 500 лет Лондон активно вредит Москве в геополитическом и цивилизационном противостоянии.

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Комментарии
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Валерий Дюков
америкосов топить надо в океане и тогда вся Европа приползут к нам на корачках просить кусок хлеба.....
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11 час.
Лидия
Английская корона спрятала свои сокровища в пещерах Новой Зеландии, но и там их достанут и никакие армяне не спасут. Там бумеранг работает даже лучше. Помните историю, когда гнида Билл Гейтс запустил ковид и понёсся туда же в Новую Гвинею прятаться, а замок на его укрытии не сработал, не открылся. Не знаю, на что надеются эти дети сатаны.
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4 час.
Tyman Ros
Армяне не такие глупые . У них есть бизнес, возможность зарабатывать, получать образование , и т.д. все это потерять , навредив России и дальше что? Куда потом? В американизированную Армению, где штаты гей парады устраивать будут и новые войны? Куда им потом то... некуда. А Пашиняна многие армяне недолюбливают.
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1 час.

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