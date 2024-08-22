Молодежные инициативы Свердловского РО СоюзМаш России

В Резиденции Губернатора Свердловской области состоялось торжественное подписание Соглашения между Правительством Свердловской области и Свердловским региональным отделением Союза машиностроителей России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии