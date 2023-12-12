В Тверской области водитель легковушки потерял управление и протаранил два металлических ограждения

В Торжокском районе на 242 километре трассы М-11 днем 11 декабря произошла автомобильная авария. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, водитель автомобиля Лада Х-Рей ехал в сторону Санкт-Петербуга по крайней правой полосе.
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