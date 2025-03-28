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В Минске заявили о вербовке спецслужбами Запада белорусов для терактов в России

В Минске заявили о вербовке спецслужбами Запада белорусов для терактов в России

Западные спецслужбы пытаются использовать белорусов для совершения терактов на территории России, заявил начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии Андрей Ананенко.

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