Для выпуска электромобилей стоимостью €25 000 компания Volkswagen вынуждена будет искать партнёровЕщё летом прошлого года стало известно о намерениях Volkswagen купить 5 % акций китайского автопроизводителя XPeng и наладить совместный выпуск как минимум двух моделей электромобилей для местного рынка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)