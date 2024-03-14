Для выпуска электромобилей стоимостью €25 000 компания Volkswagen вынуждена будет искать партнёровЕщё летом прошлого года стало известно о намерениях Volkswagen купить 5 % акций китайского автопроизводителя XPeng и наладить совместный выпуск как минимум двух моделей электромобилей для местного рынка.