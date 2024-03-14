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Для выпуска электромобилей стоимостью €25 000 компания Volkswagen вынуждена будет ...

Для выпуска электромобилей стоимостью €25 000 компания Volkswagen вынуждена будет ...

Для выпуска электромобилей стоимостью €25 000 компания Volkswagen вынуждена будет искать партнёровЕщё летом прошлого года стало известно о намерениях Volkswagen купить 5 % акций китайского автопроизводителя XPeng и наладить совместный выпуск как минимум двух моделей электромобилей для местного рынка.

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