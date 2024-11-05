Почему мы спорим о кино: критики против зрителей в поисках объективности

Осенний номер журнала «Сноб» посвящен вкусам. Кто спорит о них чаще, чем кинокритики? Забывая о субъективности, они выдают суждения за истину, а споры о фильмах превращают в самоцель, отдаляясь от главного — удовольствия от кино.