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«Психологически это очень трудно»: Ксения Собчак объяснила, почему у них с Богомоловым нет детей

«Психологически это очень трудно»: Ксения Собчак объяснила, почему у них с Богомоловым нет детей

Телеведущая Ксения Собчак высказалась на тему отсутствия общих детей с супругом, режиссёром Константином Богомоловым.

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