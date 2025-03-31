Пабло Приджиони указывал арбитрам на агрессивное поведение Айзейи Стюарта

Приджиони стал участником потасовки в матче между «волками» и «Пистонс». Он вызвал гнев главного тренера «Детройта» Джея Би Бикерстаффа, который утверждал, что аргентинец называл одного из его игроков неприемлемыми словами.
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