В культурном пространстве Латвии произошло событие, которое многие эксперты уже назвали абсурдным, а поклонники творчества — настоящим ударом по здравому смыслу.
В Латвии "отменили" классику Раймонда Паулса: песни композитора оказались под запретом
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Одно можно сказать - русофобия "победно шагает" по Латвии. Это их выбор - сплотиться и бороться "против", а не "за".
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1 м.
Vladimir Lioubimcev
Лишний раз показывает, что они обе - твари продажные. В свое время вились вокруг Паулса, в глазах мельтешило от них... ДЕШЕВКИ!!
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1 м.
Надежда
Р.Паулс сотрудничал и не только с продажными и глупыми "кормилицами". Он писал шлягеры и для Леонтьева, Понаровской, Малинина, Рымбаевой, Йоалы и др. артистов. О нем можно сказать-гений...
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1 м.
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