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В Латвии "отменили" классику Раймонда Паулса: песни композитора оказались под запретом

В Латвии "отменили" классику Раймонда Паулса: песни композитора оказались под запретом

В культурном пространстве Латвии произошло событие, которое многие эксперты уже назвали абсурдным, а поклонники творчества — настоящим ударом по здравому смыслу.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Одно можно сказать - русофобия &quot;победно шагает&quot; по Латвии. Это их выбор - сплотиться и бороться &quot;против&quot;, а не &quot;за&quot;.
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1 м.
Vladimir Lioubimcev
Лишний раз  показывает, что они  обе -  твари продажные.  В свое время вились вокруг  Паулса, в глазах мельтешило от них...  ДЕШЕВКИ!!
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1 м.
Надежда
Р.Паулс сотрудничал и не только с продажными и глупыми &quot;кормилицами&quot;. Он писал шлягеры и для Леонтьева, Понаровской, Малинина, Рымбаевой, Йоалы и др. артистов. О нем можно сказать-гений...
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1 м.