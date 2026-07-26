В Латвии "отменили" классику Раймонда Паулса: песни композитора оказались под запретом

Игорь Кузнецов Одно можно сказать - русофобия "победно шагает" по Латвии. Это их выбор - сплотиться и бороться "против", а не "за".

Vladimir Lioubimcev Лишний раз показывает, что они обе - твари продажные. В свое время вились вокруг Паулса, в глазах мельтешило от них... ДЕШЕВКИ!!