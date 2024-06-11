Жителя Приморья осудят за покушение на убийство знакомого на Камчатке

На Камчатке завершено расследование покушения на убийство жителя одного из районов края. По версии следствия, 36-летний уроженец Приморья, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на 45-летнего мужчину в доме на улице Цепляева в поселке Октябрьский Усть-Большерецкого района.