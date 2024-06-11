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Жителя Приморья осудят за покушение на убийство знакомого на Камчатке

Жителя Приморья осудят за покушение на убийство знакомого на Камчатке

На Камчатке завершено расследование покушения на убийство жителя одного из районов края. По версии следствия, 36-летний уроженец Приморья, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на 45-летнего мужчину в доме на улице Цепляева в поселке Октябрьский Усть-Большерецкого района.

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