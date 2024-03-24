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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид вышел на 4-е место в истории НХЛ по матчам с 3+ передачами за первые 9 сезонов

Нападающий «Эдмонтона» набрал 3 (0+3) очка в игре против «Торонто» (3:6). Теперь на счету Коннора Макдэвида 115 (26+89) баллов в 66 матчах сезона-2023/24.

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