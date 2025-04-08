Гран-при Бахрейна-2025. Расписание трансляций

Спортс’’ представляет календарь четвертого этапа сезона-2025 «Формулы-1» – Гран-при Бахрейна. Также в рамках уик-энда состоятся гонки «Формулы-2» и «Формулы-3».
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