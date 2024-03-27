Оттепель Ермака. Зачем в Раде появился проект об извинениях прокуроров?

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект о восстановлении справедливости и чести. Правда, официально он носит название закона о публичном извинении прокурора в случае закрытия уголовного производства.
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