Эксперт Степанов: норвежские подводные дроны могут парализовать Севморпуть

РИАМО - 30 мар. Норвежские подводные дроны могут быть использованы для точечных атак в отношении атомного ледокольного флота и объектов инфраструктуры РФ в Арктике, заявил старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов в беседе с ТАСС.
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