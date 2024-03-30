Эксперт Степанов: норвежские подводные дроны могут парализовать Севморпуть

РИАМО - 30 мар. Норвежские подводные дроны могут быть использованы для точечных атак в отношении атомного ледокольного флота и объектов инфраструктуры РФ в Арктике, заявил старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов в беседе с ТАСС.