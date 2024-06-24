Триумфальное возвращение: Русские корабли причалили к берегам. Зачем же нам Ливия?

В рамках развития отношений между Российской Федерацией и Ливией, российские военные корабли совершили заход в территориальные воды Ливии, что может свидетельствовать о возрождении традиций дружественного сотрудничества, которое существовало между Ливийской Джамахирией и Советским Союзом в прошлом.