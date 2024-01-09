Слава и её удивительное «искусство удержания» богатого возлюбленного Елена ГалицкаяПевица Слава, несмотря на свою известность в музыкальной индустрии, стала центром внимания из-за своих долгосрочных отношений с бизнесменом Анатолием Данилицким.