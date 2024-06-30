По информации из Telegram-канала “Укропский фреш”, за последние две недели бригада украинской нацполиции “Лють”, действующая в составе ВСУ, потерпела значительные потери во время боев на направлении Харькова.
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