"Эксклюзив" от французов, вездесущие финны и проверка Гоар Аветисян: главное к утру 10 апреля

В утреннем дайджесте новостей рассказываем о проверке СК в отношении блогерши Гоар Аветисян, которая выложила видео в одной из запрещённых соцсетей, французы представили армянам "эксклюзивный подарок", который уже разоблачили в сети, а финны решили поделиться своими знаниями в сфере безопасности.