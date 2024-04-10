"Эксклюзив" от французов, вездесущие финны и проверка Гоар Аветисян: главное к утру 10 апреля

В утреннем дайджесте новостей рассказываем о проверке СК в отношении блогерши Гоар Аветисян, которая выложила видео в одной из запрещённых соцсетей, французы представили армянам "эксклюзивный подарок", который уже разоблачили в сети, а финны решили поделиться своими знаниями в сфере безопасности.
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