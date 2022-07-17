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«Спартак» выложил видео, где Промес бьет мячом в Безбородова. Клуб был недоволен судейством после матча с «Ахматом»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео после игры 1-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (1:1). В телеграме красно-белых появилось видео, где полузащитник Квинси Промес бьет мячом в судью Владислава Безбородова.

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