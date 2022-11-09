Высокогорные полигоны военной базы ЮВО в Армении готовят к зимнему периоду обучения

В подготовительный период специалисты выполнят проверку элементов инфраструктуры, систем водо- и электроснабжения, готовность путей сообщения и помещений полигонов.
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