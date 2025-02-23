В Вышнем Волочке провели конференцию в честь купца Сивохина

В феврале 2025 года исполнилось 200 лет со дня рождения Ефрема Никифоровича Сивохина, статского советника, купца 1-й гильдии, почетного потомственного гражданина и кавалера Санкт-Петербурга, члена-учредителя Императорского Православного Палестинского общества, известного благотворителя.
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