Классификация многокомпонентного оборудования — декларировать одним кодом или разбивать

Классификация многокомпонентного оборудования при таможенном оформлении — это один из сложных вопросов для участников ВЭД, поскольку от правильного определения кода ТН ВЭД зависит размер пошлин, требования к документам и порядок декларирования.
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