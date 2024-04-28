Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Опять эти русские обиделись на ерунду": депортация оскорбившего женщин мигранта удивила таджиков

"Опять эти русские обиделись на ерунду": депортация оскорбившего женщин мигранта удивила таджиков

Не так давно в Челябинске произошёл неприятный инцидент: уроженец Таджикистана подрезал на машине нескольких велосипедисток.

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Комментарии
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star
Колокольцев сказал ,что по стране не хватает 5000 ,не такая уж большая цифра.Надо сделать ротацию -мобилизованных ребят вернуть и прямиком в полицию,а полийцейских на СВО,-наберутся опыта,научатся Родину любить,ценить свой народ и денег заработают.А министру МВД-меньше жаловаться,а добиваться пересмотра штатного расписания,зарплат,льгот.Сидеть в мягком кресле удобно,но не делает чести
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4 час.
Светлана Коваленкова
А похоже нам диктуют свои условия не только кишлаки!!!!!
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3 час.
Ирина
Вот то, что требуют их наглючие МИД ,их послы нам озвучивают, мы читаем в интернете. А что отвечает наш МИД на эти хамские выпады? Почему госпожа Захарова, обычно такая острая на язык, молчит?? 😡Может мы что-то не знаем? Мы чем то обязаны этим 6060инам?
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3 час.

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