"Опять эти русские обиделись на ерунду": депортация оскорбившего женщин мигранта удивила таджиков

Колокольцев сказал ,что по стране не хватает 5000 ,не такая уж большая цифра.Надо сделать ротацию -мобилизованных ребят вернуть и прямиком в полицию,а полийцейских на СВО,-наберутся опыта,научатся Родину любить,ценить свой народ и денег заработают.А министру МВД-меньше жаловаться,а добиваться пересмотра штатного расписания,зарплат,льгот.Сидеть в мягком кресле удобно,но не делает чести

Ирина

Вот то, что требуют их наглючие МИД ,их послы нам озвучивают, мы читаем в интернете. А что отвечает наш МИД на эти хамские выпады? Почему госпожа Захарова, обычно такая острая на язык, молчит?? 😡Может мы что-то не знаем? Мы чем то обязаны этим 6060инам?