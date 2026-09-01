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Царьград

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Любимова: "Ночь кино" 29 августа побила рекорды по странам и площадкам

Любимова: "Ночь кино" 29 августа побила рекорды по странам и площадкам

29 августа состоялась "Ночь кино", которая побила рекорды по числу стран-участников и площадок. Ольга Любимова сообщила, что к акции присоединились 30 новых государств и более 810 тысяч зрителей.

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