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Kalshi добивается одобрения CFTC на бессрочные фьючерсы на нефть марки WTI

Kalshi добивается одобрения CFTC на бессрочные фьючерсы на нефть марки WTI

Как сообщается, оператор рынков прогнозов Kalshi намерен запросить разрешение регулирующих органов на бессрочный фьючерсный контракт на нефть марки West Texas Intermediate (WTI), срок действия которого не ограничен.

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